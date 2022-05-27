وذكرت شرطة تورونتو على تويتر أن مسعفين هرعوا إلى الموقع وأنه ليس هناك تهديد أوسع نطاقا على السلامة العامة.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به، الذي لم تتضح مدى خطورة إصابته بعد، شاب في أواخر سن المراهقة أو في أوائل العشرينات من العمر.

وحدثت الواقعة في بورت يونيون، وهي منطقة سكنية شمالي مركز مدينة تورونتو.

وقال مجلس مدارس تورونتو إن ثلاثة مدارس ما زالت مغلقة بينما قررت مدرستان إعلان حالة "التعليق والتأمين" بسبب عمل الشرطة في المنطقة.

ويأتي الحادث في أعقاب هجوم نفذه شاب مسلح على مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأميركية، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا من بينهم 19 طفلا.