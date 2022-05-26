وفي الوقت الحالي يُسمح للروس بزيارة أوكرانيا المجاورة بدون تأشيرات. وقال زيلينسكي، في منشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة، إنه أيد التماسا قدمه مواطن طلب فيه إنهاء هذا الأمر.

وأضاف: "على خلفية العدوان الروسي الشامل فإن القضية المثارة هي قضية مهمة وحيوية. أؤيد الحاجة لتشديد القيود على دخول المواطنين الروس".

وأشار زيلينسكي إلى أنه أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء دنيس سميهال، يطلب فيها تنفيذ هذا الأمر.