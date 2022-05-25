وأضاف التقرير أن ثلاثة ملايين و659289 طفلا ولدوا العام الماضي.

وقال برادي هاميلتون، خبير الإحصاء بالمركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع للمراكز الأميركية، إنه في حين أن معدل الخصوبة وعدد المواليد في عام 2021 قد زاد، فإنه لا يزال أقل من مستويات عام 2019.

وسجلت الولايات المتحدة في 2020 أقل عدد مواليد، فيما يزيد على أربعة عقود.



