وفي وقت سابق، أفاد مستشفى في ولاية تكساس أن شخصين لقيا حتفهما من جراء إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في منطقة أوفالدي.

وأفاد مستشفى "أوفالدي ميموريال" أنه استقبل 13 طفلا لتلقي العلاج بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي، على بعد حوالي 85 ميلا غرب سان أنطونيو.

وذكر المستشفى أن شخصين لقيا حتفهما. وأعلن مستشفى آخر، "المستشفى الجامعي"، أن امرأة تبلغ من العمر 66 عاما ترقد في حالة حرجة.

وقالت شرطة أوفالدي إن مطلق النار قيد الاحتجاز.