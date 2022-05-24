وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الثلاثاء، إن التدريبات المشتركة استمرت 13 ساعة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وشاركت فيها قاذفات استراتيجية روسية من طراز توبوليف تو-95 وطائرات صينية من طراز شيان-إتش 6.

وأضاف البيان أن "طائرات من القوات الجوية اليابانية والكورية الجنوبية، تتبعت الطائرات الروسية والصينية في جزء من التدريبات"، حسبما نقلت "رويترز".

من ناحية أخرى وفي سول، قال جيش كوريا الجنوبية إنه أمر بالإقلاع الفوري لطائرات مقاتلة بعد أن دخلت أربع طائرات حربية صينية وأربع روسية على الأقل منطقة الدفاع الجوي الخاصة به يوم الثلاثاء.

وفي طوكيو، قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، إن اليابان أطلقت طائرات نفاثة بعد اقتراب طائرات حربية روسية وصينية من مجالها الجوي الثلاثاء، أثناء استضافة طوكيو لزعماء مجموعة الحوار الأمني الرباعي (كواد) التي تضم الولايات المتحدة.