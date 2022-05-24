وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في وقت متأخر من يوم الاثنين: "تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول".

وأضاف: "من المهم الضغط سياسيا على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي، وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس".

وتابع زيلينسكي: "لسنا بحاجة للجنود الروس، نحن فقط بحاجة لجنودنا. نحن مستعدون للتبادل ولو غدا"، حسبما نقلت "رويترز".

وذكر أن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة وسويسرا وإسرائيل و"العديد والعديد من البلدان" في هذه العملية، لكنها معقدة للغاية.

وأوضح أن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد أن استولت روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس الشرقية.

وأرسلت روسيا آلاف الجنود إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير فيما أسمته "عملية خاصة" لتجريد جارتها من السلاح واجتثاث القوميين الخطرين، وهي مزاعم نفتها كييف والدول الغربية باعتبارها ذرائع واهية للاستيلاء على الأراضي.

وتحاول القوات الروسية منذ أسابيع محاصرة القوات الأوكرانية، والاستيلاء بشكل كامل على مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك اللتين تشكلان منطقة دونباس، حيث تدعم موسكو المقاتلين الانفصاليين.