وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الفيديو الذي شوهد آلاف المرات على موقع "فيسبوك" ومنصة "ويبو" زعم أن قصفا روسيا استهدف قافلة أميركية بصدد حمل أسلحة إلى أوكرانيا، لكن المقطع لا يضم سوى صور من لعبة "ARMA 3".

وحصد المقطع آلاف المشاهدات منذ نشره على منصات التواصل في وقت سابق من شهر مايو الجاري.

وكتب مستخدمون صينيون على منصة "ويبو" أن القصف الروسي استهدف أسلحة نوعية التي حاول الأميركيون إدخالها إلى أوكرانيا ليلا.

وأضاف ناشرو الفيديو أن الروس "استخدموا معدات الرؤية الخاصة بالليل، فتمكنوا من رصد القافلة، وعندئذ، جرى قصف الدبابات والعربات العسكرية حتى تحولت إلى قطع متطايرة في الجو".

وبدأ الفيديو في الانتشار يوم 28 أبريل الماضي، عندما دعا البيت الأبيض الكونغرس إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي التاسع عشر من مايو الجاري، وافق الكونغرس على مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا بنحو 40 مليار دولار، وهو مبلغ غير مسبوق يقول المشرعون الأميركيون إنهم سيبقي كييف قادرة على الدفاع عن نفسها أمام العمليات العسكرية الروسية.

وعند البحث عبر محرك "غوغل"، تبين أن مقطع فيديو مماثلا نشره أحد مستخدمي "يوتيوب" في السابع من أبريل الماضي.

وحمل الفيديو المنشور في "يوتيوب" على قناة تحمل اسم "CHAOS"، عنوان "دبابة ثنائية المدفع تسحق قافلة (عسكرية) ARMA 3".

و"ARMA 3" لعبة فيديو مستوحاة من الحرب، طورتها شركة "بوهيميا إنتيراكتيف" التي تتخذ من التشيك مقرا لها منذ 2013.

وأكد متحدث للشركة في تصريح لـ"فرانس برس"، أن الفيديو الذي قيل إنه قصف روسي يعرض صورا من لعبة الفيديو.