وقال القاضي سيرغي أغافونوف، إن "المحكمة خلصت إلى أن (فاديم) شيشيمارين مذنب وحكمت بسجنه مدى الحياة".

وأقر شيشيمارين في وقت سابق أمام المحكمة بأنه قتل أوكرانيا يبلغ من العمر 62 عاما، ويدعى أليكسندر شيليبوف، شمال شرقي البلاد، في أولى أيام الهجوم الروسي.

وفي المقابل، قال محامي الجندي الروسي المدان إنه سيستأنف الحكم.