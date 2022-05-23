وقالت "فرانس برس" نقلا عن مصدر قريب من التحقيق ومن مكتب المدعي العام في باريس، إن حارس أمن يعمل في السفارة القطرية بباريس لقي حتفه صباح الاثنين على يد رجل اعتقل بعد الواقعة.

وذكر المصدر أن مشادة وقعت قبيل السابعة صباحا بين الرجلين أمام السفارة في الدائرة الثامنة.

وأفادت النيابة بأن "ملابسات وفاة الحارس لم تعرف بعد بدقة".

وفتح تحقيق في جريمة القتل العمد، كما لم يتم التأكد من أن المشتبه به استخدم سلاحا.

ونقلت "رويترز" عن مصدر في الشرطة الفرنسية قوله، إن الحادث الذي قتل فيه أحد حراس الأمن، لا يبدو أنه كان بدافع الإرهاب.