وقال بون عبر أثير إذاعة "راديو جي" الفرنسية: "علينا أن نكون صادقين. إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون 6 أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب. ذلك ليس صحيحا. سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاما وهو وقت طويل".

وأضاف المسؤول الفرنسي: "لا أريد أن نبيع الأوكرانيين أوهاما وأكاذيب. إذا قلنا للأوكرانيين أهلا بكم في الاتحاد الأوروبي. لكن لم تقرأوا في الحاشية السفلية من العقد أنه مكتوب أهلا بكم بعد 15 عامًا، أعتقد أننا نحضّر خيبات أمل لجيل كامل من الشعب الأوكراني".

وتابع بون: "في غضون ذلك، نحن مدينون للأوكرانيين. بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه".

وأوضح أن المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترحها الرئيس الفرنسي: "مكمّلة للاتحاد الأوروبي" و"يمكن أن تقدم مشروعًا سياسيًا ملموسًا لدول ليست في الاتحاد الأوروبي وتريد التقارب معنا".

وأردف الوزير الفرنسي: "الباب ليس مغلقًا بل على العكس الباب مفتوح"، مشيرًا إلى مزايا المنظمة المقترحة مثل "حرية الحركة في أوروبا" والقدرة على "الاستفادة جزئيًا من الميزانية الأوروبية لإعادة الإعمار ومن أجل التعافي" في أوكرانيا، وربما حتى الاستفادة من سياسات مشتركة حول الطاقة.

وتثير قضية توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا جدلاً وخلافات داخل التكتّل.

وقد استنكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، "معاملة من الدرجة الثانية" من "عواصم معينة" بشأن ترشّح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز صرح في وقت سابق بأنه لا يؤيد منح أوكرانيا "طريقا مختصرا" لعضوية الاتحاد الأوروبي.

أما الرئيس الفرنسي فقد قدّر في خطاب بمناسبة يوم أوروبا في التاسع من مايو أن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "سيستغرق عدة سنوات، في الواقع عدة عقود"، واقترح في الأثناء إنشاء "منظمة أوروبية جديدة".

وردّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على المقترح الفرنسي السبت قائلا إنه "لا يمكننا أن نبقى على مسافة"، وأضاف: "لسنا بحاجة إلى بدائل لترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي".

في إجابته على سؤال حول رد فعل زيلينسكي، قال بون إنه "يتفهم" موقفه لأن الاندماج في الاتحاد الأوروبي "يحشد شعبه"، وأضاف "لكنني أجيب: لنكن صادقين، العضوية الأوروبية تستغرق وقتا".