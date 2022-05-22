ومنذ عودتها إلى السلطة العام الماضي، فرضت طالبان عددا كبيرا من القيود على المجتمع غالبيتها تحد من حقوق النساء والفتيات.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أمر الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده النساء بالتستر الكامل في الأماكن العامة بما في ذلك تغطية وجوههن بالبرقع التقليدي.

وكتب الممثل الأميركي الخاص لشؤون أفغانستان توماس ويس،ت على تويتر، عن اجتماعه في قطر مع وزير خارجية طالبان أمير خان متقي: "يجب أن تعود الفتيات إلى المدرسة، وأن تتمتع النساء بحرية الحركة وأن يعملن بلا قيود، من أجل إحراز تقدم في تطبيع العلاقات".

وأضاف ويست أن الجانبين ناقشا أيضا الاستقرار الاقتصادي في أفغانستان والمخاوف بشأن الهجمات على المدنيين.

وتعاني أفغانستان أزمة اقتصادية بعد أن جمدت دول مختلفة أصولها المودعة في الخارج وقطعت عنها المساعدات.

وأشار ويست إلى أن "الحوار سيستمر لدعم الشعب الأفغاني ومصالحنا الوطنية".