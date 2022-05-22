وقالت فيدا مهرانيا في مقتطفات من مقابلة أجرتها معها قناة "زد دي إف" الألمانية: "آمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من العمل بشكل حاسم من أجل إعادة أحمد رضا إلى الوطن".

وأضافت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "ألا يسمح بقتل رجل بريء بهذه الطريقة غير الإنسانية".

واعتقل جلالي الذي كان مقيما في ستوكهولم حيث عمل في معهد كارولينسكا الطبي، خلال زيارة لإيران في أبريل 2016.

وحُكم عليه بالإعدام في عام 2017 بعد إدانته بنقل معلومات عن عالمين نوويين إيرانيين إلى وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) أدت إلى اغتيالهما.

وبحسب زوجته فإن حكم الإعدام لم ينفذ بعد ووزير العدل الإيراني يدرس إرجاءه.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، طهران إلى تعليق تنفيذ حكم الإعدام، مطالبة بإلغاء العقوبة بحق جلالي.