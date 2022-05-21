ولحظر السفر تأثير رمزي فقط لكنه يشكل جزءا من التدهور المستمر في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عديدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وكبار مساعديه، إضافة إلى عقوبات شديدة على الاقتصاد الروسي شمل قطاعات البنوك والتعدين والتجارة الخارجية، فيما دعا الاتحاد الأوروبي أعضاؤه إلى وقف استيراد النفط والغاز من

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