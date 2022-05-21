وتم الإفراج عن ريد، الذي اعتُقل في روسيا عام 2019، في 28 أبريل 2022 في صفقة تبادل أسرى تمت وسط توتر غير مسبوق منذ عقود في العلاقات الثنائية بسبب حرب أوكرانيا.

وفي مقتطفات من مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، قال ريد إنه احتُجز مع 7 سجناء آخرين في زنزانة ضيقة بمركز للعلاج النفسي.

وقال إن معظم السجناء وُضِعوا هناك لارتكابهم جرائم عنف بما في ذلك القتل واعترف بأنه كان خائفا على حياته.

وأضاف ريد: "تلك الزنزانة، كما تعلمون، لم تكن مكانا جيدا. كانت الدماء تغطي الجدران. قتل سجناء أنفسهم أو قتلوا سجناء آخرين أو شرعوا في قتلهم".

ومضى قائلا: "المرحاض مجرد حفرة في الأرض. أشياء متناثرة في كل مكان. على الأرض وعلى الجدران.. وأشخاص يتجولون يشبهون الموتى الأحياء (الزومبي)".

وأدين ريد (30 عاما)، من تكساس، في عام 2019 بتعريض حياة ضابطي شرطة للخطر أثناء زيارة لموسكو، ووصفت الحكومة الأميركية الاتهامات بأنها "مسرحية عبثية".

ووصلت العلاقات الروسية الأميركية لأسوأ حالاتها منذ حقبة الحرب الباردة في أعقاب الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير والعقوبات الغربية اللاحقة على موسكو.

ولا يزال جندي مشاة البحرية السابق بول ويلان ونجمة كرة السلة بريتني غرينر، الحاصلة على ذهبية أولمبية مرتين، محتجزين في روسيا.