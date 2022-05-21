وفي وقت سابق هذا الشهر، قال روبرت كوستيلو، محامي جولياني، إن جولياني وهو رئيس بلدية سابق لمدينة نيويورك، رفض في السابق المثول أمام اللجنة ما لم يتم تسجيل شهادته على شريط فيديو.

وقالت اللجنة في ذلك الوقت إن جولياني وافق على إجراء مقابلة مكتوبة. ولم يرد كوستيلو واللجنة على الفور على طلبات للتعليق على تقرير سي.إن.إن، وفق رويترز.

وتحاول اللجنة التحقق من تصرفات ترامب عقب اقتحام الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول في يناير من العام الماضي، مما دفع أعضاء الكونغرس ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس إلى الاحتماء.

وكان الكونغرس وقت الهجوم يجتمع للتصديق رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن على الجمهوري ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

وتم استجواب أكثر من 900 شخص، من بينهم العديد من مساعدي ترامب في البيت الأبيض، في إطار تحقيق اللجنة.