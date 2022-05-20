ونقل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الرئيس فلاديمير بوتن، أن مصنع "آزوفستال" للصلب "تحرر بالكامل" من المقاتلين الأوكرانيين، فيما لم يصدر تأكيد فوري من كييف.

كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف: "منذ 16 مايو، استسلم 2439 نازيا من (كتيبة آزوف) وجنود أوكرانيون محاصرون في المصنع. اليوم، 20 مايو، استسلمت المجموعة الأخيرة المؤلفة من 531 مقاتلا".

وتصف موسكو مقاتلي "كتيبة آزوف" الأوكرانية بالنازيين.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي إن "شركاء غربيين يشاركون في إجلاء المدافعين عن ماريوبول".

وأضاف من دون الكشف عن التفاصيل، أن "أوكرانيا تتفاوض بشأن الإجلاء مع قادة عدة دول، بما في ذلك تركيا وسويسرا وإسرائيل".

وكان المصنع آخر معاقل المقاومة الأوكرانية في المدينة، وباتت المعركة حوله رمزا للحرب التي تقترب من إتمام شهرها الثالث.

ويمثل ذلك نهاية حصار استمر قرابة 3 أشهر، وحوّل معظم ماريوبول إلى أنقاض، ويخشى أن يكون أكثر من 20 ألف شخص في عداد القتلى.