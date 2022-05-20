وضمت المجموعات المشطوبة حركة "إيتا" الانفصالية الباسكية، والطائفة اليابانية "أوم" بعد سنوات لم تمارس فيها العنف.

وحركة "إيتا" التي نشطت لفترة طويلة في إسبانيا وفرنسا حيث ارتكبت عدة اعتداءات، متهمة بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 820 شخصا، لكنها حلت نفسها في 2018 بعد 8 سنوات من إعلانها وقفا لإطلاق النار.

وحذفت واشنطن أيضا المجموعة اليهودية "كهانا حي" المرتبطة بالحاخام مئير كاهانا، وكذلك المنظمة الفلسطينية "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس" من اللائحة، حسبما أعلنت الخارجية الأميركية.

والمنظمتان الأخريان هما أوم شينريكيو (أوم الحقيقة المطلقة)، الطائفة اليابانية التي نفذ أعضاؤها الاعتداء الدامي بغاز السارين في مترو طوكيو عام 1995، والمجموعة المصرية "الجماعة الإسلامية" التي كان يتزعمها في أحد الأوقات عمر عبد الرحمن الذي توفي في السجن بالولايات المتحدة.

وأتاح إدراج هذه المجموعات على اللائحة السوداء لواشنطن أن تفرض عليها عقوبات مشددة لا سيما في الجانب المادي.

وسمحت إعادة النظر المنتظمة التي ينص عليها القانون الأميركي بتحديد ما إذا كانت هذه الحركات "لم تعد ضالعة في الإرهاب أو في الأنشطة الإرهابية، ولم تعد لديها القدرات أو النية للقيام بذلك"، كما قالت الخارجية في بيان.

واعتبرت أن هذه الخطوة "اعتراف بنجاح مصر وإسرائيل واليابان وإسبانيا في استبعاد التهديد الإرهابي من قبل هذه المجموعات".

وشطب هذه المنظمات عن اللائحة السوداء لوزارة الخارجية الأميركية لا يعني أنه تم تبييض صفحتها بالكامل في الولايات المتحدة، فهي تبقى في هذه المرحلة على لائحة ثانية، هي لائحة وزارة الخزانة الأميركية التي تتيح أيضا فرض عقوبات لكنها ملزمة بشكل أقل.