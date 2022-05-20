وتمكنت وحدات الجو الأوكرانية من إسقاط طائرة روسية مسيرة من طراز Orlan-10، وفقا لهيئة الأركان الأوكرانية.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قتل 13 مدنيا من جراء القصف الروسي على إقليم لوغانسك شرقي أوكرانيا، وفقا لحاكم الإقليم، سيرغي غايداي.

وأوضح غايداي أن 12 قتلوا في بلدة سيفيرودونيسك حيث فشل هجوم روسي في المنطقة.

وتُشكّل سيفير ودونيتسك وليسيتشانسك الجيب الأخير للمقاومة الأوكرانية في منطقة لوغانسك، ويحاصر الجنود الروس هاتين المنطقتين اللتين يفصل بينهما نهر.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن القوات الروسية تكثف ضغوطها في منطقة دونباس التي حولتها إلى "جحيم"، معتبرا من جهة ثانية أن المساعدات الضخمة التي أعلنت واشنطن تقديمها لكييف تشكل استثمارا في أمن الغرب.

وأضاف زيلينسكي: "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية إحراز تقدم في تحرير منطقة خاركيف، لكن المحتلين يحاولون زيادة الضغط في دونباس. إنه الجحيم، وهذه ليست مبالغة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأعلنت روسيا الخميس أن نحو 800 عسكري أوكراني كانوا متحصنين في مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمستسلمين إلى 1730 منذ الاثنين.

ولم تتحدث كييف عن استسلام ويرفض المسؤولون الأوكرانيون التعليق في هذه المرحلة، لكن زيلينسكي تحدث الاثنين عن "إجلاء" يهدف إلى حماية أرواح هؤلاء "الأبطال" الأوكرانيين عبر وساطة دولية.