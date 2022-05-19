وثمن بوغدانوف العلاقات الروسية الإسرائيلية، وقال في تصريحات صحفية إن روسيا "تتوقع أن تتخذ إسرائيل موقفا أكثر موضوعية بشأن الصراع في أوكرانيا".

لكنه أضاف: "لقد أثارت بعض المواقف الإسرائيلية بشأن أوكرانيا شعورا بالخذلان في روسيا".

والأربعاء أعلنت إسرائيل أنها سلمت ألفي خوذة و500 سترة واقية لخدمات الطوارئ والمنظمات المدنية في أوكرانيا، وذلك عقب طلب كييف تزويدها بإمدادات.

ودانت إسرائيل، التي توسطت في الأزمة الأوكرانية الروسية، الهجوم الروسي، لكنها قصرت إمداداتها لأوكرانيا على الإغاثة الإنسانية.

وسبق أن عبرت أوكرانيا عن إحباطها من رفض إسرائيل تقديم ما تعتبره مساعدة دفاعية ضد روسيا.

وشهدت العلاقات الروسية الإسرائيلية مطلع الشهر توترا، إثر تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار فيها إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر له جذور يهودية.

واستنكرت إسرائيل هذه التصريحات، وطالبت موسكو بالاعتذار، واستدعي السفير الروسي للتنديد بالتصريحات التي أدلى بها لافروف في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن تصريحات لافروف "مشينة ولا تغتفر وخطأ تاريخي فادح ونتوقع اعتذارا".

ووصف داني دايان مدير ياد فاشيم، النصب التذكاري الإسرائيلي للمحرقة النازية، تصريحات لافروف بأنها "إهانة وضربة قاسية لضحايا النازية الحقيقية".

وفي حديث لإذاعة كان الإسرائيلية قال دايان إن لافروف أشاع "نظرية مؤامرة معادية للسامية لا أساس لها في الواقع".

وفي الخامس من مايو الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اعتذر عما ورد في تصريحات وزير خارجيته لافروف.

وأوضح بينيت في بيان بعد اتصال مع بوتن، إنه "قبل الاعتذار وشكر بوتن على توضيح موقفه".