وقالت الوزارة، في بيان: "قبل 3 أشهر، أنزلنا علمنا فوق سفارة الولايات المتحدة في كييف"، موضحة أن الخطوة كانت قبل أيام فقط من تدفق القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية.

وأضافت الخارجية الأميركية أنها أوضحت وقتئذ أن الخطوة لن تمنع "بأي حال من التواصل مع الشعب الأوكراني والحكومة والمجتمع المدني ودعمنا له. وكذلك حلفاؤنا وشركائنا".

وتابع البيان: "أكدنا التزامنا بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وتعهدنا بمواصلة مساعدتنا، وبدأنا العمل نحو اليوم الذي يمكننا فيه العودة إلى كييف. الآن ، جاء ذلك اليوم. نستأنف اليوم عملياتنا رسميا في سفارة الولايات المتحدة في كييف".

وحاولت روسيا في بداية العمليات العسكرية أن تسيطر على كييف، لكنها صرفت النظر عن الأمر في وقت لاحق، وأعلنت الدخول في مرحلة "ب" التي تركز على منطقتي جنوب وشرق أوكرانيا.

وبعد انسحاب الجيش الروسي من حول العاصمة وسط تقارير عن ضلوعه في انتهاكات حقوقية، توافد قادة ومسؤولون غربيون على كييف لإعلان دعمهم لأوكرانيا.

وحرصت الولايات المتحدة على تقديم دعم وُصف بـ"السخي" لأوكرانيا من أجل مساعدتها على مواجهة العمليات الروسية، لكن الرئيس جو بايدن رفض انخراط بلاده بشكل مباشر في الحرب تفاديا لامتدادها إلى ما لا يحمد عقباه.