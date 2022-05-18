وحذرت السلطات الهندية في ولاية آسام، الواقعة في شمال شرقي الهند، من أن الوضع قد يزداد سوءا.

وفاض نهر "براهمابوترا"، أحد أكبر الأنهار في العالم والذي يمتد إلى بنغلادش المجاورة، على ضفتيه على مدى الأيام الثلاثة الماضية في آسام مما أغرق أكثر من 1500 قرية.

وغمرت الأمطار الغزيرة أغلب أرجاء الولاية واستمرت يوم الأربعاء، مع توقع استمرارها خلال اليومين المقبلين.

وقال وزير الموارد المائية بولاية آسام، بيغوش هازاريكا، لوكالة رويترز "أكثر من 500 ألف شخص تضرروا.

وأردف قائلا إن "حالة الفيضانات تزداد خطورة كل ساعة"، بحسب رويترز.

وأضاف أن 7 أشخاص غرقوا في ظروف مختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية.