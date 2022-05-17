وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي سيجري أكبر مناورة عسكرية في تاريخ البلاد، واصفا إياها بـ"الفريدة من نوعها وغير المسبوقة"، وذلك بهدف الحفاظ على مستوى عال من الاستعداد في منطقة "دائمة التحول".

وأضافت أن المناورات، التي أطلق عليها اسم "عربات النار"، تهدف إلى تحسين قدرات الجيش في "حرب ضخمة ومتعددة الجبهات وطويلة الأمد على جميع حدوده".

وخلال المناورات، سيجري سلاح الجو تدريبات على ضرب أهداف بعيدة عن حدود إسرائيل، في إشارة إلى إيران. وفي الوقت نفسه، ستتدرب القوات الميدانية على خوض حرب متعددة الجبهات.

وكجزء من التدريب، الذي سيستغرق 3 أسابيع، سيحاكي الجيش الإسرائيلي كذلك سيناريوهات لاندلاع أعمال شغب عنيفة.

وستشارك جميع القيادات في التدريبات، إلى جانب الآلاف من الجنود، بما في ذلك القوات الجوية والبحرية والقوات النظامية والاحتياطية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش "يخطط بجدية لعدة خيارات عسكرية ضد إيران، في حال فشلت المحادثات النووية".

وخلال عرض عسكري في أبريل الماضي، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف قلب إسرائيل إذا قامت "بأي تحرك" ضد طهران.

وأضاف رئيسي: "على إسرائيل أن تعلم، في حالة القيام بأي تحرك منها ضد شعبنا، فإن قواتنا المسلحة ستستهدف قلب الكيان الصهيوني".