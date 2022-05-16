وقالت الوزارة، في بيان: "هناك وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي وفتح ممر إنساني ينقل من خلاله الجنود الأوكرانيون الجرحى إلى المؤسسات الطبية في نوفوازوفسك"، في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية والموالية لروسيا.

وفي التاسع من مايو الجاري، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قوات روسية مدعومة بالدبابات والمدفعية بدأت بتنفيذ "عمليات اقتحام" لمصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول.

وكان العسكريون الأوكرانيون، المتحصّنون منذ أسابيع في ملاجئ في مصنع آزوفستال الضخم، قالوا في وقت سابق إنهم "لا ينوون الاستسلام".

وصار مصنع الصلب، الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية، رمزا لمقاومة محاولات روسيا للسيطرة على مساحات من شرق وجنوب أوكرانيا، في الهجوم المستمر منذ عدة أسابيع.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 مدني ما يزالون يتحصنون مع مقاتلين في مصنع الصلب الضخم.