ووقع إطلاق النار في كنيسة جنيف في بلدة لاغونا وودز، التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة.

وقال مكتب رئيس بلدية مقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا على تويتر، إن جميع المصابين من البالغين، وتم نقلهم إلى المستشفى. ولقي شخص حتفه في مكان الحادث.

وكان هذا على الأقل ثاني إطلاق نار عشوائي يقع في الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع.

وكان شاب أبيض يبلغ من العمر 18 عاما قد قتل بالرصاص عشرة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين، السبت، في سوبرماركت في حي بافالو، الذي تقطنه أغلبية من السود في نيويورك، فيما وصفته السلطات بأنه هجوم عنصري بحت.

ولم تصدر السلطات في ولاية كاليفورنيا أي بيان بشأن الدوافع المحتملة وراء إطلاق النار في الكنيسة.