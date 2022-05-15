وتأتي شحنة الهاوتزر "إم 777" ضمن إنفاق أميركي ضخم على الأسلحة الموجهة لمساعدة أوكرانيا على صد العملية العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير.

ويُنظر إلى المدافع "إم 777" على أنها مهمة بشكل خاص بالنظر إلى مداها البعيد ودقتها.

وأعادت السفارة الأميركية نشر تسجيل مصور من الجيش الأوكراني لجنود من كييف أثناء تلقيهم تدريبا على استخدام هذه الأسلحة.

وكتبت السفارة على "تويتر": "مدافع هاوتزر إم 777 قيد التشغيل. وهي جزء من أحدث حزمة مساعدات قيمتها 800 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت: "أرسلت الولايات المتحدة جميع مدافع الهاوتزر التسعين، باستثناء واحد، وهي موجودة الآن في أوكرانيا ونُشر العديد منها على الخطوط الأمامية".