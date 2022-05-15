وقالت إدارة شرطة بافلو، إن المشتبه به في الهجوم المسلح رهن الاحتجاز، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في نيويورك بارتفاع حصيلة القتلى إلى 10 أشخاص في الهجوم المسلح.

ويقع المحل التجاري في حي تغلب عليه الطبقة الفقيرة، على بعد حوالي 3 أميال شمال وسط مدينة بافلو .

وكتبت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، على حسابها على تويتر أنها "تراقب عن كثب حادث إطلاق النار في مركز تجاري في بافلو "، مسقط رأسها. وقالت إن مسؤولي الولاية عرضوا على السلطات المحلية تقديم المساعدة.