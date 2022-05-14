ونقلت وكالات أنباء روسية قول مساعد وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم السبت، إن روسيا ستتخذ ما وصفه بـ"التدابير الاحترازية الملائمة"، في حال حلف الناتو قوات وبنية تحتية نووية قرب الحدود الروسية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن غروشكو قوله "سيكون من الضروري الرد.. باتخاذ التدابير الاحترازية الملائمة التي تضمن استمرار الردع"، مضيفا أن بلاده ليس لديها أي نوايا عدوانية تجاه فنلندا والسويد، ولا ترى أي أسباب "حقيقية" لانضمام البلدين إلى حلف الناتو.

وكرر غروشكو قول الكرملين في السابق إن رد موسكو على توسع حلف الناتو المحتمل سيعتمد على الكيفية التي سينقل بها الحلف عتادا عسكريا نحو روسيا والبنية التحتية التي ينشرها، بحسب رويترز.

ومن شأن اعتزام فنلندا طلب عضوية حلف شمال الأطلسي، الذي أعلنت عنه يوم الخميس، وتوقع أن تتبعها السويد، أن يوسع التحالف العسكري الغربي، الأمر الذي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إنه يهدف إلى منعه.

ونوهت الخارجية الروسية بأنه من السابق لأوانه الحديث عن نشر روسيا أسلحة نووية في منطقة البلطيق.

وقال غروشكو "انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيؤدي إلى عسكرة المنطقة.. فالانضمام هذا لا يلبي مصالح السويد وفنلندا، ولا مصالح الحفاظ على الأمن والاستقرار الأوروبي، ولا مصالح الاستقرار الإقليمي".

وأردف قائلا إن هذا "لن يؤدي إلا إلى عسكرة منطقة الشمال التي كانت حتى وقت قريب أكثر المناطق سلمية من الناحية العسكرية في أوروبا، حيث كان التركيز على التعاون وليس المنافسة في المجال العسكري. الآن ستتغير الصورة بشكل جذري"، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وأشار غروشكو إلى أن "كل هذا ينسجم مع البحث السيئ السمعة عن عدو، والذي يتم التعبير عنه بالمعنى العسكري السياسي العملي في شيطنة روسيا".

وتساءل غروشكو عن سبب تحول السويد وفنلندا، من وضع محايد غير نووي، بعد أن كانتا من أكثر الدول التي دافعت بنشاط أكبر عن حظر الأسلحة النووية وتدميرها في العالم.

وحذر من أنه في حال نشر أسلحة نووية بالقرب من حدود روسيا "فسنرد بشكل مناسب".