لم يتم القبض على أحد في إطلاق النار حتى يوم الأربعاء.

قالت الشرطة إن إطلاق النار الأول وقع حوالي الساعة 4:30 مساءً الثلاثاء، عندما نزل بعض الناس من سيارة مسروقة وفتحوا النار في حي باك أوف ذا ياردز.

أصيب خمسة مراهقين بالرصاص، من بينهم شاب يبلغ من العمر 19 عاما أصيب في رأسه، وأعلن عن وفاته في المستشفى بعد فترة وجيزة.

وقال ديفيد براون، مفتش شرطة شيكاغو، إن المحققين يعتقدون أن إطلاق النار كان جزءًا من معركة مستمرة بين عصابتين متنافستين اندلعت الشهر الماضي عندما قتل شقيق أحد زعماء عصابة بالرصاص على يد أحد أفراد العصابة المنافسة.

وقال براون إن الضباط الذين ردوا على إطلاق النار تعرضوا لهجوم من قبل أفراد العصابة أثناء محاولتهم تطبيق إجراءات إنقاذ حياة الجرحى.

وأشار إلى أن اثنين من أفراد العصابة المعروفين اعتقلا ووجهت إليهما تهمة الاعتداء على الضباط.

في حوالي الساعة 10:30 مساءً في جاكسون بارك، حيث مركز أوباما الرئاسي قيد الإنشاء، فتح ركاب إحدى سيارات الدفع الرباعي النار، فأصابوا أربع نساء ورجلين قبل الإسراع بسيارتهم.

وقالت الشرطة إنه تم نقلهما إلى المستشفيات وأن امرأتين في حالة خطيرة.

بعد حوالي ساعة، أصيب رجل وامرأة في إطلاق نار آخر في جاكسون بارك، لكن الشرطة لم تستطع تحديد ما إذا كان إطلاق النار في المتنزه مرتبطين.