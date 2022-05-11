ويشيع استخدام نترات الأمونيوم كمصدر للنيتروجين لصناعة الأسمدة ويمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي إذا استنشق المرء كميات كبيرة منه. ولم تعلق روسيا على الفور على التقرير، ولم يتسن التحقق منهـ، وفق رويترز.

وقالت سلطات مدينة سلوفيانسك "نؤكد عدم وجود تهديد مباشر لحياة سكان سلوفيانسك"، مضيفة أن المستودع يقع في منطقة كراماتورسك.

وتسبب اندلاع حريق في شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020، إلى وقوع أكبر انفجار "غير نووي" عرفته البشرية، وقد أودى بحياة 218 شخصا وأكثر من 7500 جريح وخسائر كبيرة بالعاصمة اللبنانية.