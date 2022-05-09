ووصل السفير سيرغي أندرييف إلى المقبرة لوضع باقة من الزهور، لكن كانت تنتظره مجموعة من النشطاء المعارضين للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو شخصا يلقي طلاء أحمر من خلف أندرييف، قبل أن يلقي متظاهر يقف بجانبه بقعة كبيرة على وجهه وملابسه.

ومنع المتظاهرون السفير وأعضاء الوفد الروسي الآخرين من وضع باقات الزهور على المقبرة.

ورفع المتظاهرون أعلاما اوكرانية، ورددوا هتافات "فاشية" في وجه أندرييف، فيما ارتدى البعض ملاءات بيضاء ملطخة بالدماء ترمز إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وشوهد طلاء أحمر على ملابس مسؤولين آخرين ضمن الوفد.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث لمساعدة السفير وأعضاء الوفد الآخرين على الخروج من المنطقة.