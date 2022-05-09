وذكر بيان صادر عن الشرطة أن المرأة من سكان جنوب إسرائيل، وقالت الشرطة إن تفاصيل أخرى عن القضية ما زالت خاضعة لأمر حظر نشر من المحكمة.

وتلقت أسرة بينيت تهديدين بالقتل عبر البريد، معهما طلقات رصاص.

وردا على ذلك، شددت الإجراءات الأمنية حول رئيس الوزراء وأسرته، وفتحت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) تحقيقا.

وتعرض بينيت، الذي يقود حزبا قوميا صغيرا، لانتقادات شديدة من المتشددين الإسرائيليين الذين يتهمونه بالتخلي عن أيديولوجيته.

ويقود بينيت ائتلافا هزيلا من 8 أحزاب تتراوح من حزب إسلامي صغير إلى قوميين يهود متطرفين، ليست لديهم قواسم مشتركة سوى معارضتهم لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو.

وتشكلت حكومة بينيت بعد 4 انتخابات برلمانية غير حاسمة، سلطت الضوء على الانقسامات العميقة في المجتمع الإسرائيلي حول العلاقات مع الفلسطينيين والدين والدولة، وصلاحية نتانياهو للحكم أثناء محاكمته بتهمة الفساد.