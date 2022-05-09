فقد نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قوله اليوم الاثنين إن روسيا لديها ما يكفي من الصواريخ والذخيرة الموجهة بدقة عالية لأداء جميع المهام الموكلة لقواتها المسلحة، وفقا لرويترز.

كان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد قال في مارس الماضي إن الذخيرة الموجهة بدقة تنفد من روسيا، التي أرسلت آلاف الجنود إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير فيما تصفها بعملية عسكرية خاصة.

واليوم الاثنين، حذر الجيش البريطاني بدوره من نفاد ذخائر روسيا الموجهة بدقة، مشيرا إلى أن هذا يعني أن موسكو ستتجه بشكل متزايد إلى استخدام صواريخ وقنابل غير دقيقة، والتي قد تتسبب في دمار واسع النطاق.

وأدلت وزارة الدفاع البريطانية بهذا التعليق، اليوم الإثنين، في إطار تقرير استخباراتي يومي تقدمه عبر حسابها على موقع تويتر، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وقال الجيش البريطاني "على الرغم من ادعاء روسيا بأن المدن الأوكرانية ستكون في مأمن من القصف، فإن استخدام الذخائر غير الموجهة يشكل خطرا متزايدا".

وجاء في التقرير "مع استمرار الصراع بما يتجاوز التوقعات الروسية قبل الحرب، يحتمل أن يكون مخزون روسيا من الذخائر الموجهة بدقة استنفد بشدة. هذا يجبر على استخدام ذخائر متاحة بسهولة، ولكنها قديمة وأقل موثوقية وأقل دقة ويسهل اعتراضها".

وأضاف البريطانيون أن روسيا "ستعاني على الأرجح لاستبدال الأسلحة الدقيقة التي استهلكتها بالفعل".