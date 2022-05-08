وقالت أمام صحفيين: "أردت أن آتي يوم عيد الأمهات. أظنّ أن من المهم إظهار للشعب الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن هذه الحرب وحشية وأن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب الشعب الأوكراني".

وزارت بايدن سلوفاكيا هذا الأسبوع حيث التقت لاجئين أوكرانيين. وظلت زيارتها لأوكرانيا طي الكتمان حتى اللحظة الاخيرة.

وتعانقت بايدن وزيلينسكا وقدمت السيدة الأميركية الأولى باقة زهور الى زوجة الرئيس الاوكراني.

وقال مسؤول أميركي إنها المرة الأولى التي تظهر فيها زيلينسكا أمام الجمهور منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، موضحا ان المرأتين تبادلتا رسائل في الأسابيع الأخيرة.

وقالت زيلينسكا متوجهة إلى بايدن: "أود أولا أن أشكرك لهذا العمل الشجاع جدا. لأننا نفهم أنه ليس سهلا أن تأتي سيدة الولايات المتحدة الأولى إلى هنا، خلال حرب تستمر فيها العمليات العسكرية كل يوم وتطلق صفارات الإنذار كل يوم".

وتحدثت زيلينسكا بالأوكرانية وتولى مترجم فوري ترجمة تصريحاتها.

وأضافت: "نشعر جميعا بدعمك ونشعر جميعا بقيادة الرئيس الاميركي. لكننا نحرص على التأكيد أن عيد الامهات هو يوم يحمل رمزية كبيرة بالنسبة إلينا لأننا نشعر أيضا بمحبتك ودعمك في يوم بالغ الأهمية".

وعقدت المرأتان اجتماعا مغلقا استمر نحو ساعة قبل أن تلتقيا أطفالا نازحين برفقة أمهاتهم.

ودخل أكثر من 400 الف أوكراني سلوفاكيا منذ بدء الحرب، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية. لكن معظم هؤلاء غادروا إلى بلدان أخرى ولم يبق منهم في سلوفاكيا سوى نحو 74 ألفا.