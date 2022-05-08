والإجهاض قانوني في سبع من 32 ولاية في المكسيك، وفي عام 2021 ألغت المحكمة العليا تجريمه.

وكانت العاصمة الفدرالية مكسيكو سيتي رائدة في أميركا اللاتينية، عندما شرّعت عام 2007 الإجهاض حتى 12 أسبوعا من الحمل.

وسار المتظاهرون، الذين ارتدى كثير منهم ملابس بيضاء، عبر بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة، وحمل محتجون في طليعة الموكب لافتة ضخمة كتب عليها "الحق الأول هو الحياة".

ويريد قادة الكنيسة الكاثوليكية حظر الإجهاض كليّا.

ولوّح بعض المتظاهرين بلافتات كتب عليها "الإجهاض ليس صحّة" و"دعوا قلوبهم تنبض".

وفي سبتمبر 2021، أعلنت المحكمة العليا أن القوانين التي تجرم الإجهاض غير دستورية، وأجازته بحكم الأمر الواقع في أنحاء البلاد.

ويسمح هذا الحكم للنساء اللائي يعشن في ولايات لا يزال الإجهاض فيها ممنوعا من رفع دعوى قانونية حتى يتسنى لهن الإجهاض في المؤسسات الصحية.

وفي أميركا اللاتينية، الإجهاض قانوني في أوروغواي وكوبا والأرجنتين وغيانا وكولومبيا.

أما الدول التي تفرض أكثر القوانين تشددا في ما يتعلق بالإجهاض فهي السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وجمهورية الدومينيكان وهايتي، وهي لا تسمح بالإجراء تحت أي ظرف.