وقال واتارا في البيان: "أُعلن بحزن شديد وفاة رئيس الجمعية الوطنية" السبت 7 مايو 2022". وأضاف: "أحيي رجل دولة عظيما" تميز بـ"التزامه ومسيرته السياسية".

وترأس سوماهورو الجمعية الوطنية منذ مارس 2019، وبقي خارج البلاد فترات طويلة خلال الأشهر المنصرمة لأسباب طبية.

وكان سوماهورو داعما مخلصا لواتارا. بعد انتخاب واتارا، شغل منصب المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المسؤول عن الشؤون السياسية، من 2011 إلى 2017.