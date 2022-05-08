وتكافح الولاية ما لا يقل عن ستة حرائق غابات أسوأها في الجبال والأودية شرقي العاصمة سانتا في، وسط طقس شديد الحرارة وعاصف وجاف، وصفته حاكمة الولاية ميشيل لوجان جريشام بأنها "أسوأ مجموعة ممكنة من الظروف لأي حريق".

وقال مسؤولون إن الحرائق أتت على 170665 فدانا حتى يوم السبت، أي ما يعادل 266 ميلا مربعا (690 كيلومترا مربعا) أو ما يقرب من 90 بالمئة من مساحة الأرض في مدينة نيويورك، مما أدى إلى تدمير 170 منزلا على الأقل وإجبار 16000 على إخلاء المنطقة.

والأسوأ من ذلك ، تم التنبؤ بدرجات حرارة عالية ورياح قوية لمدة خمسة أيام أخرى، وهو ما اعتبره رجال الإطفاء "حدثا تاريخيا لطقس حريق".

ومن المتوقع أن تزداد سرعات الرياح خلال الساعات المقبلة، وهو ما سيصعب استخدام الطائرات في مكافحة الحريق.