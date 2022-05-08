وأوضح بيان صادر عن "وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا"، أن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، بعثت رسالة في هذا الصدد إلى ميشيل أوليفييه لاشاريتيه، رئيس برامج الطوارئ في المنظمة الإنسانية، ورئيس بعثتها في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في البيان إنها "تدعو منظمة أطباء بلا حدود إلى تنظيم مهمة لإجلاء المدافعين عن ماريوبول وآزوفستال وتوفير رعاية للجرحى الذين انتهكت روسيا الاتحادية حقوقهم الإنسانية".

وأضافت أن المقاتلين في الموقع الصناعي الضخم "ظلوا لمدة 72 يوما على التوالي تحت قصف وهجمات الجيش الروسي المتواصلة"، وأنه بسبب "نقص الأدوية والماء والطعام، يموت الجنود الجرحى من الغرغرينا وتعفن الدم".

في وقت سابق السبت، أعلنت كييف أن جميع النساء والأطفال وكبار السن المدنيين الذين كانوا يختبئون مع المقاتلين تم إجلاؤهم من أقبية الموقع الصناعي الضخم، آخر جيب مقاومة أوكراني ضد الجيش الروسي في مدينة ماريوبول الساحلية المدمرة.

كما تمكن الجمعة 50 مدنيا من مغادرة مصنع الصلب في المدينة الواقعة جنوب شرقي البلاد على ساحل بحر آزوف.

وقد مكنت هذه العمليات التي تجري منذ أسبوع تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من إجلاء زهاء 500 مدني بحسب كييف.