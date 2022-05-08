وأخبرت إحدى الأمهات جيل بايدن بقصة فرارها المروع، بعدما ظلت لأسابيع تقيم في قبو بارد مع ابنتها (8 سنوات)، التي أصيبت بصدمة.

وقالت بايدن لها ولنساء أوكرانيات أخريات: "أعتقد أن الأمهات يقمن بأي شيء من أجل أطفالهن"، معبرة عن إعجابها بقوتهن وصلابتهن.

وأضافت أن رسالتها للأسر الأوكرانية تتلخص في "نحن نقف معكم".

وأثناء متابعتها أطفالا وهم يرسمون رسائل على قصاصات ورق، شاهدت فتاة أوكرانية تكتب: "أريد أن أعود إلى والدي".

وقالت بايدن للصحفيين في وقت لاحق إن كلمات الفتاة كانت "مفجعة".

كما أشادت السيدة الأولى بالحكومة الرومانية ومنظمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها للاجئين.

وأثناء زيارتها مدرسة تستضيف أطفالا أوكرانيين فارين، قالت: "من عدة نواح، المعلمون هم الأقدر على مساعد هؤلاء الأطفال على التعامل مع الصدمات، وعلى الشعور بالحياة الطبيعية".

وأضافت أنها رأت بصيص أمل بين العائلات التي "تدرك كلها المنح التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا وللاجئين خارجها ولرومانيا لدعم اللاجئين".