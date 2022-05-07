أدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في مقطع مصور نشره في وقت متأخر من الليلة، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأجلي 50 مدنيا، الجمعة، من مصنع آزوفستال المحاصر للصلب في ماريوبول بأوكرانيا. وفي بيان قال مركز الاستجابة الإنسانية الروسي المشترك إن 50 مدنيا، بينهم 11 طفلا، تم إجلاؤهم.

وأضافت إرينا فيريشتشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أن 50 مدنيا غادروا المصنع، لكنها لم تحدد عدد الأطفال بينهم.

وقالت فيريشتشوك والمركز الروسي إن إجلاء المدنيين من آزوفستال سيستمر السبت.

وتحصن مقاتلون أوكرانيون في المجمع مترامي الأطراف ليتحول إلى آخر معاقلهم لمنع استيلاء موسكو بالكامل على المدينة الاستراتيجية.