وفي حكم مكتوب، رفض القاضي الجزئي الأميركي في سان فرانسيسكو جيمس دوناتو، دفع ترامب بأن تويتر انتهك حقه في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.

حظر تويتر ومنصات تواصل اجتماعي أخرى ترامب من خدماتهم بعد أن هاجم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي في أعمال شغب دامية في السادس من يناير 2021.

وجاء هذا الاعتداء في أعقاب خطاب ألقاه ترامب كرر فيه مزاعم زائفة بأن خسارته في الانتخابات في نوفمبر كانت بسبب تزوير واسع النطاق، وهو تأكيد رفضته عدة محاكم ومسؤولون انتخابيون بالولاية.

وعند إزالة حساب ترامب نهائيا، قالت تويتر إن تغريداته انتهكت سياسة المنصة التي تحظر "تمجيد العنف".

وقالت الشركة بعد ذلك إن تغريدات ترامب التي أدت إلى وقف حسابه من المرجح أن تشجع الناس على تكرار ما حدث في أعمال الشغب في الكابيتول.

وقبل حظره، كان لدى ترامب أكثر من 88 مليون متابع على تويتر، واستخدمه كمنبر له على وسائل التواصل الاجتماعي.