وقال تورتشاك، النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي، كما نقلت عنه وكالات أنباء محلية: "إذ أتوجه إلى سكان منطقة خيرسون، أود أن اقول مجددا إن روسيا موجودة هنا إلى الأبد. يجب عدم التشكيك في ذلك".

وهي المرة الاولى تعلن فيها شخصية روسية رفيعة عزم موسكو على البقاء في الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي، منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وأضاف تورتشاك: "لن تكون هناك أي عودة الى الماضي. سنعيش معا، سنطور هذه المنطقة الغنية بتراثها التاريخي وشعبها الذي يقيم هنا".

وتورتشاك هو أيضا سكرتير المجلس العام لحزب روسيا الموحدة الحاكم، وقد أعلن أن مركزا لوجستيا روسيا للمساعدة الإنسانية سيفتتح قريبا في خيرسون.

وأوضح أن المركز الذي سيقيمه الحزب الحاكم سيهتم خصوصا بتأمين مواد غذائية وأدوية للسكان.

وخيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، هي إلى الآن المدينة الأوكرانية المهمة الوحيدة التي سيطر عليها الروس بشكل كامل منذ 24 فبراير، وأعلنوا ذلك في الثالث من مارس.

وسبق أن إعلنت الإدارة الروسية لهذه المدينة الساحلية نيتها اعتماد الروبل بديلا من العملة الأوكرانية، اعتبارا من الأول من مايو.