وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، في إفادة يوم الجمعة، عندما سئل عن خطط يوم التاسع من مايو في الأراضي التي استولت عليها القوات المدعومة من روسيا في الفترة الأخيرة: "سيحين وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول"، وفقا لرويترز.

وأضاف "سيكون هناك روس بالطبع، عدد كبير من الروس في التاسع من مايو في ماريوبول.. لكن فيما يخص توجّه وفد رسمي للمدينة، فلستُ على علم بذلك"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وكانت الاستخبارات الأوكرانية اتهمت، الأربعاء الماضي، روسيا بأنها تستعد لإقامة عرض عسكري في مدينة ماريوبول، التي أعلنت موسكو سيطرتها عليها باستثناء جيب للمقاومة الأوكرانية في مصنع أزوفستال للصلب.

من ناحية ثانية، أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيشارك في يوم النصر في التاسع من مايو الجاري، وسيحضر العرض العسكري، مشيرا إلى أنه سيلقي كلمة بهذه المناسبة.

وقال بيسكوف "في يوم التاسع، سيشارك بوتن في عرض عسكري وسيلقي خطابه عند ضريح الجندي المجهول ووفقا للتقاليد، وفي نهاية العرض سيضع رئيس الدلة إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول".

يشار إلى يوم التاسع من مايو يعتبر يوما مهما جدا في روسيا، التي تقيم كل عام عرضا عسكريا ضخما الساحة الحمراء في موسكو، لإحياء "الحرب الوطنية العظمى" ضد ألمانيا النازية.

يشار إلى أن الكرملين أكد مرارا أن القوات الروسية تقاتل "نازيين جددا" في أوكرانيا.