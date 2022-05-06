وقالت الشرطة في بيان إن نسبريسو أخطرتها مساء الاثنين بأن الموظفين عثروا على مادة بيضاء مجهولة أثناء تفريغ أكياس حبوب القهوة التي وصلت للتو من البرازيل. وأظهر التحليل أن المادة هي كوكايين.

وقالت نسبريسو في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "المادة المذكورة لم تختلط بأي من منتجاتنا أو معدات الإنتاج المستخدمة في صنع منتجاتنا".

وأضافت الشركة المتخصصة في صنع كبسولات القهوة "في الوقت الذي تجري الشرطة تحقيقا لا نستطيع الافصاح عن مزيد من المعلومات. نريد أن نطمئن المستخدمين أن جميع منتجاتنا آمنة للاستهلاك.