وأضاف بينيت في بيان بعد اتصال مع بوتن، إنه "قبل الاعتذار وشكر بوتن على توضيح موقفه".

ومن جهة أخرى، قال بينيت أنه طلب من بوتن السماح بإجلاء المحاصرين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأشار إلى أنه طلب من بوتن ذلك بعد اتصال جرى في وقت سابق من الخميس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأن بوتن وعد بفتح ممر آمن لإجلاء المدنيين.

وقال بينيت: "تعهد الرئيس بوتن بالسماح بإخلاء المدنيين، بمن فيهم المدنيين الجرحى، من خلال ممر إنساني ترعاه الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر".

وكان بوتن أبدى استعداده لفتح ممر آمن لخروج المدنيين من المصنع، لكنه شدد على ضرورة إلقاء المقاتلين الأوكرانيين أسلحتهم.