وانهار المبنى المؤلف من 8 طبقات في 29 أبريل الماضي في مدينة شانغشا، وسط البلاد، لأسباب لا تزال مجهولة.

وأسفرت عمليات البحث والإنقاذ التي تواصلت منذ ذلك الحين عن إنقاذ 10 أشخاص كانوا عالقين تحت الأنقاض، حسبما نقلت الشبكة التلفزيونية عن مسؤولين محليين.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين: "حتى الآن أنقذ 10 أشخاص كانوا عالقين تحت الأنقاض، وعثر على جثامين 26 شخصا".

وأوضح المسؤول أن آخر شخص انتشل على قيد الحياة هو امرأة أُخرجت فجر الخميس، بعد أن ظلت عالقة تحت الأنقاض 6 أيام.

وبحسب "سي سي تي في"، فإن المرأة كانت تدرس على سريرها حين انهار المبنى، وتمكنت من البقاء على قيد الحياة طوال هذه الفترة بفضل بعض الماء الذي كان بحوزتها وبطانية حمتها من البرد.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الرسمية فإن المرأة كانت بكامل وعيها خلال إنقاذها، بل إنها أرشدت المنقذين إلى الطريقة المثلى لإخراجها من تحت الأنقاض.

وتمكن عناصر الإنقاذ من العثور على الناجين بمساعدة من الكلاب البوليسية وأجهزة رصد مؤشرات الحياة وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى الوسائل التقليدية التي تقوم على الصراخ وإحداث الجلبة، بحسب الوكالة.