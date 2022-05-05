وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنجليزية نشرها على حسابه في "تويتر": "بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا".

وقال الرئيس إن المنصة تحمل اسم "يونايتد 24"، وأضاف: "كل تبرع مهم للنصر".

وبعد 9 أسابيع على الهجوم الروسي، تعرضت مدن أوكرانية لدمار كبير.

وقال زيلينسكي: "جميع المبالغ ستحول إلى بنك أوكرانيا الوطني وترصد للوزارات المعنية" مشيرا إلى أن حكومته ستحدث المعلومات "كل 24 ساعة" حول كيفية استخدام الأموال.

ودعا زيلينسكي المواطنين العاديين في أنحاء العالم لـ"مساعدة كييف على دحر موسكو".

وقال: "معا فقط لدينا القدرة على وقف الحرب وإعادة بناء ما هدمته روسيا"، مؤكدا أن أوكرانيا "ستتذكر دائما" هذه الإسهامات.

وتلقت كييف مساعدة عسكرية غربية، لكن جيشها يبقى أصغر حجما وعتادا بكثير مقارنة مع الجيش الروسي.

واظب زيلينسكي (44 عاما) على مخاطبة برلمانات العالم بشكل شبه يومي، مناشدا تقديم المساعدة لبلاده منذ بدء الهجوم الروسي.