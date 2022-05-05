وأوضحت وزارة الدفاع الروسية قائلة "تواصل القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.. قُتل أكثر من 600 قومي وتم تدمير 61 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية"، وفقا لرويترز.

وأضافت الوزارة أن صواريخها دمرت معدات جوية في مطار "كاناتوفو" في منطقة كيروفوراد، بوسط أوكرانيا، ومستودعا كبيرا للذخيرة في مدينة ميكولايف الجنوبية.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير في إطار ما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقضاء على من وصفتهم بأنهم "قوميون خطرون".

وفي شرق أوكرانيا، قال حاكم لوغانسك أوبلاست، سيرهي هايدي، إن القصف العنيف الذي تعرض له إقليم لوغانسك أدى إلى مقتل 5 مدنيين.

وأوضح هايدي أن القوات الروسية هاجمت مناطق سكنية في لوغانسك أوبلاست 24 مرة في 4 مايو، مما أسفر عن مقتل 5 من السكان المحليين.