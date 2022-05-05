وقال الموقع "أحدث يون سوك يول صدمة بتصريحاته المنافية للعقل مثل "ضربة استباقية" و"العدو الرئيسي" وأثار جنون التصادم بمناصرة تحالف أقوى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

يشار إلى أن يون سوك يول تعهد باتباع سياسة أكثر صرامة بخصوص اختبارات الصواريخ التي تجريها بيونغيانغ، وفقا للأسوشيتد برس.

وكان الموقع يشير إلى تصريحات أدلى بها يون وذكر فيها أنه قد يسمح بضربة استباقية لكوريا الشمالية إذا ظهرت مؤشرات على هجوم وشيك.

كذلك وصف الرئيس الكوري الجنوبي المرتقب كوريا الشمالية بأنها "عدو رئيسي".

كما انتقد الموقع اختيار يون لأشخاص "متملقين ومناصرين للولايات المتحدة" لشغل مناصب وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والوحدة، ممن سعوا إلى التصادم أثناء عملهم في حكومات محافظة سابقة.

ولم يصدر الإعلام الرسمي لكوريا الشمالية أي تصريحات رسمية بخصوص يون، الذي سيتولى منصبه في العاشر من مايو الجاري، غير أن الموقع الإلكتروني "يوريمينزوكيري" نشر نقدا لاذعا للرئيس الكوري الجنوبي المنتظر قبل تنصيبه.