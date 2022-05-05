وقال دينيس بروكوبيندو في رسالة مقتضبة عبر الفيديو نُشرت على تيليغرام "أنا فخور بجنودي الذين يقومون بجهد خارق لمواصلة الضغط على العدو... الوضع صعب للغاية".

وكان قد طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المساعدة في تأمين المحاصرين في مجمع آزوفستال لتصنيع الصلب في ماريوبول.

ونقل بيان رئاسي عن زيلينسكي قوله "أرواح الناس الذين مازالوا باقين هناك في خطر. كل شخص مهم بالنسبة لنا. نطلب مساعدتك في تأمينهم".