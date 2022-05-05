وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الطرق والوسائل لإيصال السلاح الأميركي إلى المقاتلين الأوكرانيين، مشيرا إلى أنها "تغير خططها باستمرار".

وقال المتحدث باسم البنتاغون: "وتيرة تدفق السلاح الغربي والأميركي إلى أوكرانيا ارتفعت بشكل كبير" مؤخرا.

ومن جهة أخرى، أكد كيربي أن "القوات الروسية تفتقد لقدرات توجيه ضربات دقيقة ضد أهداف حيوية في أوكرانيا".

وتابع: "لا توجد لدينا رؤية واضحة عن آلية انتقال الأوامر في الهيكلية العسكرية الروسية".